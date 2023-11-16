BM, Myanmar'da çatışmaların yayılmasından "endişeli"

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Guterres, (Myanmar'daki çatışmalarda) tüm tarafları uluslararası hukuka uymaya ve sivilleri korumak için ellerinden geleni yapmaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, Guterres'in Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), bölgesel ve uluslararası ortaklarla Myanmar'daki şiddete son vermek için çalışmaya kararlı olduğunu kaydetti.

Myanmar'da halihazırda 2 milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğine dikkati çeken Dujarric, şiddet olaylarının faillerinden hesap sorulması gerektiğini belirtti.

Dujarric, bölgede insani yardıma ulaşımın engellenmemesi gerektiğini vurgulayarak, Guterres'in çatışmalardan derin endişe duyduğu ve Myanmar halkıyla dayanışma içinde olduğunu aktardı.

Myanmar'da askeri yönetime karşı silahlı saldırılar

Myanmar'da "Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı gruplar, 27 Ekim'de Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna silahlı saldırı başlattı.

"Operasyon 1027" adı verilen koordineli saldırılarda, silahlı gruplar, Shan'da çok sayıda kasaba ve yerleşim yeriyle 100'den fazla askeri nokta ve karakolu ele geçirdi.

"Üç Kardeşler İttifakı" mensubu silahlı gruplar, Myanmar ordusuna yönelik saldırılarını, Arakan eyaletiyle Hindistan sınırındaki Chin eyaletine de taşıdı.

Budist Arakan Ordusu, Arakan eyaletindeki silahlı saldırılarda 24 askerin öldürüldüğünü, bazı kasaba ve askeri noktaların ele geçirildiğini ve 28 polisin ise teslim olduğunu ileri sürdü.

"Üç Kardeşler İttifakı" güçleri, Hindistan sınırındaki Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında ise bir karakol ile Myanmar ordusuna ait bir askeri kampın ele geçirildiğini açıkladı.

Budist Arakan Ordusu'nun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker, Hindistan'ın Mizoram eyaletine sığınırken, Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ardından da ülkelerine teslim ettiğini duyurdu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi öldü, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.