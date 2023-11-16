Hafif Sağanak Yağışlı 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.11.2023 10:40

İsrail’de iktidardaki Likud Partisi milletvekili: Netanyahu'ya karşı büyük öfkem var

İsrail’de iktidardaki Likud Partisi milletvekili ve yakın zamanda istifa eden eski Enformasyon Bakanı Galit Distel Atbaryan, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı büyük öfkesi olduğunu ve "hükümetin günlerinin sayılı" olduğunu söyledi.

İsrail’de iktidardaki Likud Partisi milletvekili: Netanyahu'ya karşı büyük öfkem var

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, Netanyahu’nun partisi Likud’dan milletvekili Atbaryan’ın sözleri, kendisine eleştirilerde bulunan bir İsrailli ile yaptığı WhatsApp yazışmasında ortaya çıktı.

İsrailli şahsın Facebook gönderisinde yayımladığı yazışmada, Atbaryan, hükümetteki icraatları ve performansı nedeniyle kendisini eleştiren İsrailli kadınla sohbetinde Başbakan Netanyahu’ya yüklendi.

Hamas’ın İsrail’e yönelik kapsamlı saldırılar düzenlediği 7 Ekim Cumartesi günü yaşanan güvenlik zafiyetinden Netanyahu’yu sorumlu tutan Likud'lu eski bakan, "Kara Cumartesi’ye kadar onun (Netanyahu) Bay Güvenlik olduğundan emindim." ifadelerini kullandı.

Atbaryan, "Netanyahu'ya karşı büyük öfkem var, beni içten içe yakan bir öfke. Netanyahu'ya olan kişisel öfkemi aylardır bastırıyorum, ancak savaşın bitmesinden bir dakika sonra her şeyi açacağım." diye yazdı.

Atbaryan, aynı WhatsApp görüşmesinde, "Bu hükümetin günleri sayılı, bu kesinlikle açık" ifadelerine yer verdi.

İsrailli vekil, daha önce de abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik "etnik temizlik" çağrısı yapmasıyla gündeme gelmişti.

Atbaryan, X sosyal medya hesabından 1 Kasım’da yaptığı açıklama, “Gazze’nin tamamen yeryüzünden silinmesi gerektiği" yönünde ifadeler kullanmıştı.

ETİKETLER
İsrail Netanyahu Hamas
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 80,77 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Dalgıç terörist tehdidine Türkiye'den 'milli' çözüm
11:59
Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru için Azerbaycan ile çok yakın çalışıyoruz
11:57
Komşuların çöp kavgasında kurşun yağdı
11:50
NBA'de heyecan devam ediyor
11:50
Avustralya Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze saldırılarına dair BM raportörüyle görüşmeyi reddetti
11:49
Malatya'da hasarlı binaların yarısı yıkıldı
Yerköprü şelalesi
Yerköprü şelalesi
FOTO FOKUS
Hatay'da 8 katlı bina kornayla yıkıldı: O anlar kamerada
Hatay'da 8 katlı bina kornayla yıkıldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ