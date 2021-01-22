Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: Mozambik'teki Eloise fırtınası kasırgaya dönüşebilir
Birleşmiş Milletler, Mozambik'teki Eloise tropik fırtınasının yarın kasırgaya dönüşebileceği uyarısı yaptı.
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Madagaskar'dan başlayarak Mozambik Kanalı'na giriş yapan fırtınanın yarın kasırgaya dönüşebileceği ve ülkenin orta bölgelerinde etkili olabileceğini açıkladı.
Fırtına, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusu, Zimbabve'nin güneyi ve Botsvana'nın doğusunda da etkisini hissettirebilecek.
Mozambik, halihazırda onlarca kişinin ölümüne yol açan fırtına nedeniyle iç hat seferlerinin çoğunu durdurdu.
Ülkede 2019'da meydana gelen Idai kasırgası ve seller nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Birleşmiş Milletler
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