Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Kablevi, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı "yanlış açıklamalar"dan dolayı UMH'den özür dilediğini söyledi.

Sözcü Muhammed Kablevi, Selame'nin kendisine yanlış bilgilerin verildiğini belirttiğini ve UMH İçişleri Bakanı'ndan özür dilediğini ifade etti.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame 1 hafta önce BMGK'da yaptığı konuşmada, UMH içerisinde "aşırı teröristlerin" bulunduğunu ve uluslararası Mitiga Havalimanı'nın askeri amaçlarla kullanıldığını iddia etmişti.

Bu iddialara sert tepki gösteren UMH, Selame'den iddialarını ispat etmesini, aksi halde görevi bırakmasını istemişti.

UMH resmi sözcüsü Muhanned Yunus da sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Selame'nin yaptığı konuşma yanlış ve yalan bilgilerle dolu. Suçlu Hafter'e çıkış yolu arıyor. Konuşması tamamen Hafter yanlısı olduğunu ve Trablus'a saldırıyı desteklediğini gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

افادة سلامة امام مجلس الامن مليئة بالمغالطات والكذب ، حاول من خلالها إيجاد مخرج للمجرم حفتر

افادة توضح انحيازه التام لحفتر و تأييده للعدوان على طرابلس

افادة مدفوعة الثمن تنبعث منها رائحة الفساد

لا يمكن السكوت عن هذه الممارسات

واحرار ليبيا سيكون ردهم في الميدان — muhannad younes (@mohanna85081177) July 31, 2019

Libya Yüksek Devlet Konseyi de BM Genel Sekreteri nezdinde girişimlerde bulunarak Gassan Selame'nin görevden alınmasını talep edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Al Arabi Al Jadeed