Yayın hayatına 2013 yılında başlayan ve kullanıcıların anonim olarak her konuda mesajlarını yayınlayabildiği site, radikal fikirlere sahip kişiler tarafından yoğun olarak kullanılıyor.

Mart ayında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının failleri tarafından manifesto yayınlamak amacıyla kullanılan 8chan, bu kez ABD'nin Teksas eyaleti El Paso şehrinde meydana gelen ve 20 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının faili tarafından aynı amaçla kullanıldı.

Radikal fikirlerin ve nefret söylemlerinin merkezi haline dönüşen internet portalı 8chan, siteye güvenlik hizmeti sağlayan ABD merkezli siber güvenlik şirketi Cloudflare'nin hizmet feshi sonrası yoğun siber saldırıların önüne geçemiyor.

"Nefret foseptiğine dönüştü"

Cloudflare'nin Üst Düzey Yöneticisi Matthew Prince, şirketin internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, El Paso ve Christchurch'te meydana gelen terör saldırıları başta olmak üzere Kaliforniya'daki sinagog saldırısı ve diğer birçok terör saldırısının faillerinin 8chan aracılığıyla manifestolarını yayınladıklarını tespit ettiklerini belirtti.

8chan'in "nefret foseptiği"ne dönüştüğünü ve El Paso'da meydana gelen terör saldırısıyla bunun bir kez daha kanıtlandığını ifade eden Prince, nefret söylemlerinin yayılmasına ve terör yanlılarının seslerini duyurmalarına izin verdiği için şirket politikası gereği 8chan'e hizmet vermeyi durdurduklarını kaydetti.

Cloudflare'nin hizmet iptali sonrası siber saldırıların hedefi haline gelen 8chan, yoğun siber saldırılara karşı savunmasız kalması sebebiyle erişime kapandı.

"8chan'i kurduğum için pişmanım"

Infinitechan veya Infinitychan olarak da bilinen 8chan'in sahibi Jim Watkins, Cloudflare'nin kararı sonrası, YouTube üzerinden yaptığı açıklamada, 8chan'in kolay bir şekilde kapatılabilmesinin rahatsızlık verici olduğunu ve bu kararın düşünce özgürlüğünü zedelediğini belirtti.

8chan'in insanların düşüncelerini yazdığı "boş bir sayfa" olduğunu ve bu düşüncelerin başkalarını rahatsız edebileceğini belirten Watkins, "Yeni bir ev bulmanın zamanı geldi. 8chan'i ev arayan bir milyonluk kişilik büyük bir topluluk olarak düşünebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra, 8chan'in sahibi Jim Watkins, ABD Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Bennie Thompson tarafından 8chan'in ırkçı ve radikal içeriklere yer vermesi sebebiyle ifadeye çağırıldı.

8chan'le tüm ilişiğini geçen yıl kesen sitenin kurucusu Fredrick Brennan ise İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, 2013 yılında düşünce özgürlüğünü sağlama amacıyla kurduğu 8chan'in radikal düşüncelerin merkezi haline gelmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, platformu kurduğu için pişman olduğunu ifade etti.

Siber güvenlik şirketleri hizmet vermeyi reddediyor

Cloudflare'nin hizmet vermeyi durdurmasının ardından, ABD basınında yer alan bazı haberlerde, 8chan'in siber saldırılara karşı koymak ve erişim sorununu çözmek amacıyla ABD'li bilişim şirketi Epik'le anlaşacağı ileri sürüldü.

İddialar üzerine Epik şirketinden yapılan yazılı açıklamada, 8chan'in hizmet talebinin değerlendirildiği ancak terör eylemlerinde aktif olarak kullanılması ve site yönetiminin radikalleşmeye karşı etkili bir çalışma yürütmemesi sebebiyle 8chan'e hizmet verilmeyeceği belirtildi.

Uzmanlar, 8chan'in diğer siber güvenlik hizmeti veren şirketlerle anlaşamaması durumunda erişim problemi yaşamaya devam edeceğini düşünüyor.

"Siber güvenlik şirketlerinin kararı doğru"

Secure Computing Kurucusu ve Siber Güvenlik Uzmanı Baran Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'li siber güvenlik şirketlerinin 8chan'le ilgili ambargo kararının doğru bir karar olduğunu belirterek, siber güvenlik ve bilişim alanında hizmet veren firmaların müşterilerinin hangi alanda nasıl işler yaptığına, yasa dışı içerikler barındırıp barındırmadığına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

8chan'in erişime kapanmasına neden olan siber saldırı türünün DDoS olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu saldırı türünde milyonlarca bilgisayar tek bir hedefe yönlendirilerek o sitenin erişimi durduruluyor ve servisleri engelleniyor. DDoS saldırıların engellenebilmesi için bu alanda güçlü altyapıya sahip büyük şirketlerden destek almak gerekiyor. Profesyonel siber güvenlik hizmeti almadan sitelerin bu saldırıları bertaraf etmesi imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA