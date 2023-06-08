BM: Kakhovka Barajı'nın yıkılmasından 16 bin kişi etkilendi

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, dün Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Kakhovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) vurulmasının ardından son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Barajın yıkılmasıyla bölgedeki yerleşim yerlerinin sular altında kalmasının dehşet verici olduğunu kaydeden Mantoo, "Ukrayna hükümeti tarafından kontrol edilen bölgelerde yaklaşık 16 bin kişinin selden etkilendiği, 1995 kişinin (sabah 08.00 itibarıyla) bölgeden tahliye edildiği veya terk ettiği ve yüzbinlerce kişinin güvenli içme suyuna erişimi olmadığı ulusal makamlarca bildirildi." ifadelerini kullandı.

Mantoo, Rusya'nın geçici askeri kontrolü altındaki bölgelerde bulunan ve insani yardım kuruluşlarının erişimi olmayan binlerce kişinin daha bu olaydan etkilendiğini kaydetti.

BMMYK'nın, hükümet, yerel makamlar ve BM İnsani Yardım Koordinatörlüğünün liderliğinde bölgede yürütülen çalışmalara katkıda bulunduğunu söyleyen Mantoo, "BMMYK ve ortak kuruluşları şu anda selin etkisinin boyutunu anlamak için bir hasar değerlendirmesi yapıyor. Ancak etkilenen bölgelerdeki yoğun sel ve yüzen kara mayını riski nedeniyle bölgeye erişim son derece zorlu olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kakhovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin dün bombalarla vurulduğu duyurulmuştu. Bölgenin, su baskını nedeniyle büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı. Ukrayna ve Rusya, barajın vurulması konusunda birbirlerini suçlayan açıklamalar yapmıştı.