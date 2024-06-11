BM, İsrail'in Nusayrat saldırısı karşısında "derin şok yaşadıklarını" bildirdi

Laurence, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun 4 esiri kurtarmak için Nusayrat'a düzenlediği saldırıların siviller üzerindeki etkisi karşısında derin bir şok yaşadıklarını belirten Laurence, "Çoğunluğu sivil yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü ve yaralandığı bildirildi. Saldırını bu kadar yoğun nüfuslu bir bölgede gerçekleştirilmesi, İsrail ordusunun savaş yasalarında yer alan ayrım, orantısallık ve tedbir ilkelerine uyup uymadığı konusunda ciddi soru işaretleri uyandırıyor." dedi.

Filistinli silahlı grupların, çoğu sivil olmak üzere esirleri tutmaya devam etmesinden de derin üzüntü duyduklarını belirten Laurence, her iki tarafın da tüm bu eylemlerinin "savaş suçu teşkil edebileceğine" işaret etti.

Laurence, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün dün BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esirlerin bir bölümünün serbest bırakılması çağrısında bulunan 2735 sayılı kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Gazze'nin çaresiz durumdaki nüfusuna insani yardımın tam ve sınırsız akışını sağlamanın aciliyetine işaret eden Laurence, Türk'ün taraflara ve onlar üzerinde nüfuz sahibi olan ülkelere barışın sağlanması amacıyla çalışmalarını en üst düzeye çıkarma çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.