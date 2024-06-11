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Dünya
AA 11.06.2024 12:30

Filistinliler, İsrail’in Ramallah’taki saldırılarına karşı genel greve gitti

Filistinliler, İsrail askerlerinin dün akşam işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde 4 Filistinli genci öldürmesini dükkân ve işyerlerini açmayarak protesto etti.

Filistinliler, İsrail’in Ramallah’taki saldırılarına karşı genel greve gitti

Batı Şeria’daki sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Ramallah’ta genel greve gidildi.

İsrail askerlerinin Ramallah kırsalında 4 Filistinliyi öldürmesine tepki olarak esnaf kepenk kapattı.

Ramallah’taki işyerleri ve resmi kurumların sabah saatlerinden itibaren kapılarını kapatmasıyla kentte hayat adeta durdu.

İsrail güçlerinin, dün akşam, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde köye düzenledikleri baskında 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 537 Filistinli hayatını kaybetti.

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