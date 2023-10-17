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Dünya
AA 17.10.2023 14:16

BM: İsrail'in Gazze'de sivillere tahliye baskısı "uluslararası hukukun ihlali" anlamına gelebilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivillere tahliye baskısının "uluslararası hukukun ihlali ve sivillerin zorla yerinden edilmesi" anlamına gelebileceğini bildirdi.

BM: İsrail'in Gazze'de sivillere tahliye baskısı "uluslararası hukukun ihlali" anlamına gelebilir
[Fotograf: AFP]

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında devam eden gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Devam eden gerilimde 10 günde 4 bin 200 kişinin öldüğünü ve 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini aktaran Shamdasani, Gazze Şeridi'ndeki geniş alanların moloz yığınına dönüştüğünü ve sivillerin göreceği zararlar konusunda korkuları olduklarını kaydetti.

Shamdasani, "Askeri operasyonlar, hiçbir azalma belirtisi göstermiyor. Gazze'de devam eden kuşatma su, gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçları etkiliyor. Savaş ve uluslararası insan hakları hukukunun ihlal edildiğine dair belirtiler var." ifadesini kullandı.

Ölenlerin arasında çok sayıda kadın ve çocuğun yanı sıra en az 11 Filistinli gazeteci, 28 sağlık personeli ve 14 BM çalışanının da bulunduğunu kaydeden Shamdasani, enkaz altında daha kaç cesedin olabileceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Shamdasani, Gazze'nin güneyine taşınmaya çalışan sivillerin vurularak öldürüldüklerine ilişkin korkunç raporlar olduğunu, bunların uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine ilişkin tüm iddialar gibi bağımsız ve kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmesini istediği 1,1 milyon sivil için herhangi bir girişimin olmadığını vurgulayan Shamdasani, "İsrail'in Gazze'ye yönelik tam abluka uygulanmasıyla birleşen bu talep, yasal bir geçici tahliye olarak kabul edilemeyecek. Bu nedenle İsrail'in bu talebinin, uluslararası hukuku ihlal ederek sivillerin zorla yerinden edilmesi anlamına gelebileceğinden endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Shamdasani, İsrail güçlerine sivilleri ve sivil nesneleri hedef almama ve orantısız saldırılar yapmaktan kaçınma çağrısında da bulundu.

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