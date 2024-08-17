BM: İsrail Gazze'deki "insani bölgelerin" oranını yüzde 11'e kadar daralttı

UNRWA'nın X hesabından, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yerinden edilen sivillere ilişkin paylaşımda bulunuldu.

İsrail ordusunun, neredeyse her gün yayınladığı yeni tahliye talimatları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli aileyi zorla yerinden etmeye devam ettiği, ancak Filistinlilerin bölgede gidecekleri güvenli bir yer olmadığı duyuruldu.

İsrail'in güvenli olduğunu belirttiği sözde "insani alanların" giderek daraldığı; bölgenin tamamının yüzde 11'ine kadar küçüldüğü aktarıldı.

Bu durumun zorla yerinden edilen Filistinliler arasında kaos ve endişeye sebep olduğu kaydedildi.

UNRWA, Gazze Şeridi'nde ivedilikle ateşkes sağlanması talebini yineledi.

"Filistinliler bitmeyen bir kabusun içinde sıkışmış durumda"

UNRWA Medya Departmanından Louise Wateridge ise sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in yeni tahliye talimatlarının zarar görmüş Filistinli binlerce aileyi hedef aldığını" aktardı.

Wateridge, "Gazze Şeridi'nde parçalanmış pencereler, evler ve hayatlardan başka hiçbir şey kalmadığını ve Filistinlilerin bitmeyen bir kabusun içinde sıkışıp kaldığını" belirtti.

UNRWA yetkilisi, Gazze Şeridi'ndeki yerle bir olmuş binaların ve yıkımın boyutunu ifade eden bir fotoğrafı paylaşımına ekledi.

İsrail saldırı başlatacağını duyurarak Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırdığı ve "insani bölge" olduğunu iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi'nin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istemişti. Ordu ayrıca saldırı başlatacağı Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve Nasr bölgelerinin boşaltılması çağrısı yapmıştı.

Ordu bugün de, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde daha önce defalarca saldırıların hedefi olan Megazi Mülteci Kampı ile geniş bir alanı kapsayan bazı bölgelere saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze'nin yüzölçümünün yüzde 84'ünün -yaklaşık 305 kilometrekare- zorla yerinden edilme talimatının kapsamında olduğunu, bölgede yaşayan nüfusu zorla göç ettirme uygulamaları nedeniyle yerinden edilmelerin "asla bitmediğini" belirtiyor.

İsrail'in göçe zorlaması nedeniyle Gazze'de insanların canlarını kurtarmak için geride her şeyi bırakarak evlerinden ayrılmak durumunda kaldığını kaydeden UNRWA, Gazzelilerin gidebilecekleri güvenli bir yerleri olmadığını vurguluyor.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.