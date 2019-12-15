25. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın (COP25) 2-13 Aralık tarihlerinde yapılan resmi toplantılarının ardından sonuç bildirisinde anlaşamayan BM üyesi 197 ülkenin temsilcileri, iki gün boyunca gece geç saatlere kadar müzakerelerde bulundu.

"Şili-Madrid Harekete Geçme Zamanı" başlığı altında kabul edilen sonuç bildirisi, iklim değişikliği zirvesinin 25 yıllık geçmişinde en uzun sürede çıkartılan bildiri olarak tarihe geçti.

Karbon emisyonu miktarının dağıtımının azaltılması için ülkelerden daha geniş taahhütler istenmesi hedefi 2020'ye bırakıldı.

Sonuç bildirisi 2 gün gecikmeli açıklandı, görüş ayrılıkları aşılamadı

Ülkeler yine ulusal çıkarlarını tercih etti, küresel karbon emisyon miktarının dağılımı, çevresel bütünlük ve finansman konularındaki görüş ayrılıkları aşılamadı.

Bildiride 2015'te imzalanan Paris Anlaşması'nın 6'ncı maddesine atıf yapıldı, ülkelerin iklim krizinde iş birliğini artırmak için piyasa mekanizması kurulmasına "acil ihtiyaç" duyulduğu ifade edildi.

Küresel sıcaklık artışının endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasla 2 derecenin altında tutulması hedefi ise korundu.

Çevre örgütleri, zirveyi "başarısız" olarak değerlendirdi.

İklim Değişikliği Zirvesi'nin 26'ncısı gelecek yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek.

Kaynak: TRT Haber