Kongo'da maden ocağında göçük: 30 ölü15 Aralık 2019 Pazar 16:42 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 16:54
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte, 30 işçi hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Uganda sınırındaki Watsa bölgesinde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında kuvvetli yağışlar sebebiyle 17 metre derinlikte göçük oldu.
Göçük altında kalan 30 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, madende toplamda kaç işçinin bulunduğu bilinmiyor.
Kaçak işletilen maden ocağının yerleşim merkezlerinden uzak olması nedeniyle göçüğün ancak bir gün sonra fark edilebildiği belirtildi.
Ekim ayında da 20 kişi hayatını kaybetmişti
Altın, bakır ve kobalt cevherinden zengin KDC'deki maden bölgelerinde yoksul halk, maden ocaklarının terk edilmiş tünellerine izinsiz girerek güvenlik önlemi almadan çalışıyor.
Ekim ayında ülkenin doğusunda kaçak işletilen bir altın madeninde meydana gelen göçükte, 20 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA