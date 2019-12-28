Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın aralık ayı ortasından bu yana yoğun saldırılar düzenlediği İdlib'deki insani duruma ilişkin OCHA'dan yazılı açıklama yapıldı.

16 Aralık'tan sonra yeniden alevlenen saldırıların sonucu olarak İdlib'in güneyinden on binlerce sivilin evlerini terketmek zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, İdlib’e bağlı Maret Numan bölgesi ve kırsalının neredeyse tamamen boşaltıldığı bilgisi paylaşıldı.

"Ülkenin kuzeybatısında son günlerde tırmanışa geçen şiddetten ötürü İdlib'deki sivillerin şiddetin tahrip edici sonuçları nedeniyle yeni acılara maruz kaldığı" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Silahlı çatışmaların sonucu olarak, on binlerce aile güvenli bir yere ulaşmak amacıyla evlerini terketti. Suriye'nin kuzeybatısında 12-25 Aralık'ta, 235 binden fazla sivil yerinden edildi. Bunların pek çoğu bölgedeki Maret Numan ile diğer ve kasaba ve köyleri terkeden kişilerdi."

Açıklamada, binlerce ailenin İdlib'in güneyinden kuzeye doğru gitmek istediği ama bu güzergaha yönelik Esed rejimi ve destekçilerinin hava saldırıları ve topçu atışı riskinden korktukları için hareket edemedikleri vurgulandı.

Ayrıca, bölgedeki sivillerin zorlu kış şartlarından olumsuz etkilendiği, pek çoğunun özellikle barınma, gıda, sağlık ve kışlık yardım gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Öte yandan, Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'e 15-25 Aralık'ta düzenlediği yoğun saldırılarda 86 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

İdlib'deki AA muhabirlerinin gözlemlerine göre, İdlib'e hava saldırıları önceki gün durdu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içinde bir milyonu aştı.

Kaynak: AA