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Dünya
AA 27.10.2023 21:21

BM: Hayatını kaybeden Filistinlilere ilişkin rakamların gerçek olmadığına dair gösterge yok

Birleşmiş Milletler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin güncel verilerini Gazze'deki Sağlık Bakanlığından aldıklarını belirterek "Hayatını kaybeden Filistinlilere ilişkin rakamların gerçek olmadığına dair bir gösterge yok" açıklamasında bulundu.

BM: Hayatını kaybeden Filistinlilere ilişkin rakamların gerçek olmadığına dair gösterge yok

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiğinden emin olduğunu ancak Filistinlilerin bu konuda açıkladığı rakamlara güvenmediğine ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine Dujarric, BM'nin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerini kullandığını, sahada ise 13 bin BM personeli bulunduğunu belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında ölenlerin kimliklerini açıkladı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında ölenlerin kimliklerini açıkladı

Dujarric, "Sahada ne olup bittiğine dair gerçekçi bir durum değerlendirmemiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Hayatını kaybeden Filistinlilere ilişkin rakamların gerçek olmadığına dair bir gösterge yok." diyen Dujarric, BM'nin tam olarak rakamları teyit etme imkanı bulunmadığına ancak BM'ye bağlı sağlık tesisleri ve sığınaklara bakıldığında, durumun ciddiyetinin açıklık kazandığına işaret etti.

Biden, "Filistin'in bildirdiği ölü sayısına inanmıyorum” demişti

ABD Başkanı Biden, "Filistinlilerin kaç kişinin öldürüldüğü konusunda doğruyu söylediğine dair hiçbir fikrim yok. Masumların öldürüldüğüne eminim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Biden, İsrail'in saldırıları sonucu masumların öldüğünden emin ancak rakamlara güvenmiyor
Biden, İsrail'in saldırıları sonucu masumların öldüğünden emin ancak rakamlara güvenmiyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında ölenlerin kimliklerini açıkladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin isimlerini ve kimlik bilgilerini açıklamıştı.

Ölenlerin farklı kategorilerde istatistiklere dahil edildiği 212 sayfalık rapora göre, söz konusu tarihler arasında 2 bin 913'ü çocuk olmak üzere 7 bin 28 kişi hayatını kaybetti.

Cinsiyet kategorisinde bu sayının dağılımı 3 bin 129 kadın ve 3 bin 899 erkek şeklinde oldu. 281 kişinin ise kimliği tespit edilemedi.

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