UNRWA: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 14 çalışanımız daha öldürüldü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Ajans çalışanlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Son 24 saat içinde 14 UNRWA personeli daha öldürüldü ve 7 Ekim'den bu yana öldürülen toplam personel sayısı 53'e ulaştı." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 640 bin yerinden edilmiş Filistinlinin 150 UNRWA tesisinde barındığı aktarılan açıklamada, kötü koşulların tesislerdeki insanların sağlık durumunu kötüleştirdiği vurgulandı.

Açıklamada, insani malzemelerin bulunduğu mevcut stokların tükenmekte olduğu ifade edilerek hayati önem taşıyan insani yardım hizmetlerinin durma noktasına gelmesi nedeniyle en acil ihtiyaçlardan birinin yakıt olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.