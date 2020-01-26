BM Libya Özel Temsilciliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve çevresine düzenlenen ve iki sivilin yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sivillerin kullandığı tek havayolu konumundaki Mitiga Havalimanı'nın sık sık hedef alınmasının iki milyonluk Trablus halkının seyahat hakkından mahrum bırakılması anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada saldırıyı kimin düzenlediğine ilişkin bir ifade yer almadı.

Uluslararası meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bugün başkentteki Mitiga Havalimanı çevresine düzenlediği saldırılarda, Fas uyruklu bir sivilin öldüğünü, 5 Libyalının da yaralandığını açıklamıştı.

Füze saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'na iniş yapmak isteyen Libya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı iniş güzergahını değiştirmek zorunda kalmıştı.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak'ta Berlin'de konferans düzenlenmişti.

Halife Hafter'e bağlı milisler, ateşkes çağrısının yer aldığı Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinden sonraki saatlerde ateşkese yönelik ihlallere başlamıştı.