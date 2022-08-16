Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: Guterres, Erdoğan ve Zelenskiy Lviv'de görüşecek
BM: Genel Sekreter Guterres, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek ve İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edecek.
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