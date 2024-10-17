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Dünya
AA 17.10.2024 23:23

BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNIFIL personeline destek mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personeline, "Siz sadece Mavi Hat'ta görev yapmıyorsunuz, barış hattının en önünde yer alıyorsunuz." mesajını verdi.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNIFIL personeline destek mesajı
[Fotograf: AA]

Guterres, UNIFIL personeli için bir video mesaj yayımladı.

UNIFIL personeline büyük hayranlık ve minnet duyduğunu belirten Guterres, hem kendisinin hem de ülkelerinin kendileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Guterres, BM personelinin güvenliğinin en öncelikli konu olduğunu açık şekilde belirttiğini anımsatarak, tüm tarafların BM personelini korumakla yükümlü olduğunu dile getirdi.

BM tesislerinin de korunması gerektiğinin altını çizen Guterres, "BM barış güçlerine yönelik saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

Guterres, bunun uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini ve savaş suçu teşkil edebileceğini belirtti.

Tüm zorluklara rağmen UNIFIL personelinin görevine devam ettiğini söyleyen Guterres, "Siz sadece Mavi Hat'ta görev yapmıyorsunuz, barış hattının en önünde yer alıyorsunuz." dedi.

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