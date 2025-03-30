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Dünya
AA 30.03.2025 01:48

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm Müslümanların bayramını kutladı.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

BM Genel Sekreteri Guterres, X hesabından yayımladığı mesajında, "Dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanlara Ramazan Bayramı için en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Ancak savaş, çatışma ya da yerinden edilme gibi nedenlerle bayramı aileleriyle birlikte kutlayamayan Müslümanları düşünerek içim buruk bir şekilde bunu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramın bir dayanışma ve merhamet zamanı olduğunu kaydeden Guterres, "Umarım bu zaman dilimi, bu değerleri gerçeğe dönüştürmek için insanları bir araya getirir." değerlendirmesini yaptı.

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Antonio Guterres Birleşmiş Milletler
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