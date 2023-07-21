Açık 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.07.2023 01:00

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Müslümanlara destek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Büyükelçiler Grubu'yla görüşmesinde hoşgörüsüzlük, şiddet ve İslam karşıtlığı eylemleri kınayarak, Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Müslümanlara destek

BM Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in New York'taki BM binasında İİT üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Guterres'in BM'nin, İnsan Hakları Konseyi'nin "ayrımcılık, düşmanlık ve şiddete yol açan din karşıtı nefretle mücadele etme" kararını uygulamak için çaba sarf edeceğinin altını çizdiği kaydedildi.

Guterres'in Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Genel Sekreter, gerginliği artıran ve ayrımcılık ile radikalleşmeyi tetikleyen hoşgörüsüzlük, şiddet ve İslam karşıtlığı eylemlerini kınadı" ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
Antonio Guterres Birleşmiş Milletler İslam Düşmanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı
Sıradaki Haber
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya kınama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:44
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya kınama
00:35
ABD'de Biden aleyhinde rüşvet iddiasına yer veren FBI belgesi paylaşıldı
00:24
Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar devam edecek
00:22
Twitter'a reklam vermek yasaklandı
00:11
Avustralya, onlarca Rus kuruluş ve kişiye yaptırım uygulama kararı aldı
00:18
Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı
Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle tarihi alanlar ziyarete kapatıldı
Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle tarihi alanlar ziyarete kapatıldı
FOTO FOKUS
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, uçuş alanıyla Avrupa'nın en büyüğü
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, uçuş alanıyla Avrupa'nın en büyüğü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ