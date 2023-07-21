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Dünya
AA 21.07.2023 00:43

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in ayaklar altına alınmasına tepki gösterdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu provokatif eylem kınandı ve bu aşağılık eylemin vahim sonuçlarına rağmen İsveç makamlarının, bu tür eylemlere izin vermeye devam etmesinden derin hayal kırıklığı duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, İİT Yürütme Kurulunun 2 Temmuz'da gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının kapanış bildirisinde yer alan ve "bu tür provokatif eylemlerin Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 19 ve 20. maddelerinin ruhuna aykırı olduğu ve düşünce ifade özgürlüğü bahanesiyle hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceği" yönündeki ifadeye atıfta bulunuldu.

İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına hakaret
İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına hakaret

Açıklamada ayrıca, İsveç makamlarına "bu tür tehlikeli provokatif eylemlerin tekrarlanmaması için aşırılık yanlısı gruplara ve kişilere izin verilmemesi" çağrısında bulunuldu.

İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.

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