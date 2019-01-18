BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında talep gelmesi halinde BM İnsan Hakları Konseyinin kullanabileceği birçok yöntem olduğunu söyledi.
Ayrıntılar gelecek...
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisine ilişkin, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı." dedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında talep gelmesi halinde BM İnsan Hakları Konseyinin kullanabileceği birçok yöntem olduğunu söyledi.
Ayrıntılar gelecek...