Görüşmenin basına açık canlı yayımlanan bölümünde Volkan Bozkır, ABD'nin BM'nin önemli ortağı olduğunu hatırlattı.

Yeni yönetimin uluslararası kurumlarla yeniden angaje olmasının ve ortaklık ve müttefikliklere bağlılığını memnuniyet verici olduğunu dile getiren Bozkır, ABD ve BM arasındaki yakın iş birliğini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Bozkır, görüşmede, pandemi ve aşının eşit ve adil dağıtımı, Myanmar'daki darbe, Suriye krizi ve İsrail-Filistin sorunu gibi konuları ele alacaklarını belirtti.

[Fotoğraf: Reuters]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da söz konusu sorunları hiçbir ülkenin tek başına çözemeyeceğini söyledi. ABD'nin iş birliği konusunda yeni ve daha iyi yollar aradığını ve BM sisteminin bunun için en iyi araçlardan biri olduğunu belirtti.