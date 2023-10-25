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Dünya
AA 25.10.2023 23:02

BM: Gazze'ye yakıt girmezse, UNRWA bu gece tüm operasyonlarını durdurmak zorunda kalacak

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye acilen yakıt sevkiyatı sağlanmaması halinde BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) bu gece tüm yardım operasyonlarını durdurmak zorunda kalacağı konusunda uyardı.

BM: Gazze'ye yakıt girmezse, UNRWA bu gece tüm operasyonlarını durdurmak zorunda kalacak
[Fotograf: AA]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi.

"Gazze'deki mevkidaşlarımız insani krizin daha önce hiç görülmemiş bir noktaya ulaştığını söylüyor" bilgisini paylaşan Dujarric, bölgede su olmadığı için hastalıkların da yayılmaya başladığına dikkati çekti.

Dujarric, Gazze halkının kuyu suyu içmeye başladığını, bunun da beraberinde ciddi sağlık sorunları getirdiğini kaydetti.

Yakıtın tükenmekte olduğunu ve sadece kritik tesisler için kullanıldığını aktaran Dujarric, "Gazze'deki en büyük insani yardım sağlayan ajans olan UNRWA, eğer Gazze'ye acilen yakıt sevkiyatına izin verilmezse, bu akşam tüm operasyonlarını durdurmak zorunda kalacak" uyarısında bulundu.

Yakıtın kimseye dağıtılmayacağını, UNRWA'nın kendi operasyonlarını sürdürmesi için gerekli olduğunu ifade eden Dujarric, birkaç saat içinde yakıt sevkiyatının gerekli olduğunun altını çizdi.

Dujarric, gıda malzemelerinin de tükenmekte olduğuna dikkati çekerek, Dünya Gıda Programı'nın elindeki malzemenin sadece 12 gün daha yeterli olacağını duyurduğunu bildirdi.

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