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Dünya
AA 10.02.2024 04:47

BM: Gazze'de gidecek hiçbir yer kalmadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in Refah'a saldırısına ilişkin, buradaki 1 milyondan fazla kişinin tahmin dahi edilemeyecek boyutta acıya maruz kaldığını belirterek, "Gazze'de gidecek hiçbir yer kalmadı" uyarısında bulundu.

BM: Gazze'de gidecek hiçbir yer kalmadı
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Griffiths, Refah'taki sivillerin evlerinin yıkıldığını, sokaklarına mayınlar döşendiğini ve mahallelerinin bombalandığını belirterek, aylardır bombalar, açlık ve hastalığa rağmen yer değiştirdiklerini ifade etti.

Paylaşımında, "Nereye gidebilirler? Nasıl güvende kalabilirler?" ifadelerine yer veren Griffiths, Gazze'de gidecek hiçbir yer kalmadığının altını çizdi.

Sivillerin korunması gerektiğine dikkati çeken Griffiths, aynı zamanda barınak, gıda ve sağlık hizmetlerinin karşılanması gerektiğini vurguladı.

Martin Griffiths, Refah'taki 1 milyondan fazla kişinin tahmin dahi edilemeyecek boyutta acıya maruz kaldığını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Hamas'ın Gazze'nin güneyindeki 4 taburu yok edilmeden savaşın hedefine ulaşılmasının mümkün olmadığı" ifade edilmişti.

Açıklamada, Binyamin Netanyahu'nun "İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına buradaki nüfusun çıkarılması ve Hamas taburlarının yok edilmesi için hükümete sunmak üzere ortak bir plan hazırlaması talimatını verdiği" aktarılmıştı.

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Gazze Filistin - İsrail Çatışması Birleşmiş Milletler
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