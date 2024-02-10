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Dünya
AA 10.02.2024 04:45

İran destekli gruplar ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırdı

Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli gruplar, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roket saldırısı gerçekleştirdi.

İran destekli gruplar ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırdı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırdı.

Saldırıya uğrayan üste herhangi bir zaiyat bilgisi ise edinilemezken ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

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