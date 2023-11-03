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Dünya
AA 03.11.2023 16:57

BM: Gazze'de 1,5 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin sayısının 1.5 milyona ulaştığını duyurdu.

BM: Gazze'de 1,5 milyon kişi yerinden edildi
[Fotograf: AA]

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) New York'ta düzenlediği oturuma video konferans yoluyla bağlandı.

"Gazze'de insani durum felaket." ifadesini kullanan Hastings, İsrail'in hava saldırılarının yoğunlaşmasıyla da giderek kötüleştiğine dikkati çekti.

Hastings, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 9 bine yaklaştığını, yaklaşık 23 bin kişinin yaralandığını, bunların üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.

Hastings, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin sayısı 1,5 milyona ulaştı." dedi.

"Gerçek şu ki Gazze'de şu anda hiçbir yer gerçekten güvenli değil." uyarısını yapan Hastings, çatışmaların başlangıcından bu yana BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 50 tesisin vurulduğunu, 72 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hastings, gıda ve suya ulaşımın çok ciddi sorun olmaya başladığını aktardı.

Fonlamaya ilişkin ise Hastings, yıl sonuna kadar Gazze ve Batı Şeria'daki halkın ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 1,2 milyar dolara ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

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