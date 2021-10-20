Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), hükümetlerin fosil yakıt üretim planları ile üretim seviyeleri arasındaki farkı ölçen raporunu yayımladı.

Raporda, ABD, Çin, Rusya, Suudi Arabistan, İngiltere, Avustralya, Brezilya, Kanada, Almanya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Norveç, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 15 ülkenin fosil yakıt üretim planları analiz edildi.

Rapor, bu 15 ülkenin 2030'da yaklaşık yüzde 110 daha fazla fosil yakıt üretmeyi planladığını ortaya koydu.

Rapora göre, dünyanın en büyük ekonomileri sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesi konusunda taahhütlerde bulunsa da 2030 yılında kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıt üretimlerini iki katından fazlaya çıkarmayı planlıyor.

Karbon emisyonunun 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesini isteniyor

Gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülke ise 2020'nin başından beri temiz enerjiden çok yeni fosil yakıt projelerine yatırım yaptı.

İklim uzmanlarına göre, fosil yakıt üretim miktarlarının artırılması Paris İklim Anlaşması'nda yer alan 2050'ye kadar sıfır karbon hedefleriyle örtüşmüyor.

BM, 2015'te varılan Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması, hatta 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde karbon emisyonunun, 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesini istiyor.

31 Ekim-12 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) ise küresel sıcaklık artışının sınırlandırması için atılacak adımların değerlendirilmesi noktasında büyük önem taşıyor.