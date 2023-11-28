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Dünya
AA 28.11.2023 22:11

BM, ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenciye yapılan silahlı saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), 25 Kasım'da ABD'nin Vermont eyaletinde Filistin kökenli 3 öğrenciye düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

BM, ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenciye yapılan silahlı saldırıyı kınadı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, Vermont'ta Filistin kökenli 3 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Dujarric, "Bu şiddeti kınıyoruz" ifadesini kullanarak, saldırıda yaralanan Filistin kökenli öğrencilere acil şifa diledi.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini hatırlatan Dujarric, "İslam karşıtı nefrete, fanatikliğe ve nefretin hiçbir türlüsüne kesinlikle yer yok" dedi.

3 Filistinli öğrenci silahlı saldırıya uğramıştı

Hişam Awartani, Kinan Abdalhamid, ve Tahsin Ahmad adlı her biri 20 yaşındaki 3 Filistinli öğrenci, 25 Kasım'da Vermont'un Burlington kentinde bir akraba ziyaretinden dönerken yolda silahlı saldırıya uğramıştı.

Hastaneye kaldırılan 3 gençten birinin "çok daha ciddi yaralanmalara" maruz kaldığı belirtilirken, diğer ikisinin durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

Burlington polisi, soruşturmalar sonucunda 48 yaşındaki Jason J. Eaton adlı şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Burlington Polis Şefi Jon Murad, basın toplantısında, "Üç genç adam sebepsiz ve korkunç bir suçun kurbanı oldu ve hayatları sonsuza dek değişti. Özellikle biri ömür boyu sürebilecek yaralanmalarla iyileşmek için büyük bir mücadele veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kurbanların aileleri yetkililerden saldırının nefret suçu olarak soruşturulmasını isterken, Burlington'daki Bölge Savcısı Sarah George, müfettişlerin henüz nefret suçunu doğrulayacak deliller ortaya çıkarmadıklarını kaydetmiş ancak "Bunun nefret dolu bir eylem olduğuna şüphe yok." ifadesini kullanmıştı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da Adalet Bakanlığının saldırının nefret suçu olup olmadığını belirlemek için ayrı bir soruşturma yürüttüğünü açıklamıştı.

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