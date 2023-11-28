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Dünya
AA 28.11.2023 21:53

Ürdün: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Gazze'den ayrılmasını reddediyoruz

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Gazze'den ayrılmasına ilişkin her türlü girişimin karşısında olduğunu belirtti.

Ürdün: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Gazze'den ayrılmasını reddediyoruz

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, "29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" münasebetiyle Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi (CEIRPP) Başkanı Büyükelçi Cheikh Niang'a mektup gönderdi.

Mektubunda, "Binlerce masumun ölümüne neden olan Gazze'ye yönelik savaş durmalıdır" ifadelerini kullanan Kral Abdullah, semavi dinlerin ve ortak insanlık değerlerinin, sivillerin öldürülmesi ve terörize edilmesini kati olarak reddettiğini hatırlattı.

Kral Abdullah, İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara devam ederek uluslararası insani hukuka meydan okuduğunu, bu durumun bölgede ve hatta dünyada daha büyük bir şiddet ve yıkım girdabına neden olacağı uyarısında bulundu.

Gazze ile birlikte Batı Şeria'daki duruma ilişkin Ürdün Kralı, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği iğrenç saldırı ve Batı Şeria'da uyguladığı gayrimeşru eylemler, insani değerler ve yaşam hakkının ihlalidir. Gazze halkının su, gıda, ilaç ve elektrikten mahrum bırakılması sessiz kalınamayacak bir savaş suçudur.

Bu suçların sürdürülmesi bölgedeki insani durumun kötüleşmesini katlanarak artıracaktır. İnsanlığa yönelik bu acımasız saldırıya karşı, uluslararası ve insani kuruluşların, Gazze'deki tüm operasyon bölgelerine yardım ulaştırmak için çabalarını yoğunlaştırması gerekiyor."

Kral Abdullah mektubunu "Ürdün, işgalcilerin Gazze'nin bazı bölgelerini yeniden işgalini ya da birbirini ayıran bölgeler kurmasını ve Batı Şeria'yı Gazze'den ayırmasını reddediyor" ifadeleriyle sonlandırdı.

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