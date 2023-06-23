BM: 2022'de PKK Suriye'de 1200'den fazla çocuğu silahlı kadrosuna aldı

Birleşmiş Milletler'in (BM) hazırladığı Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığı belirtildi.

Suriye'de 2 bin 407 çocuğa karşı ağır ihlal tespit edildiği aktarılan raporda, burada 1696 çocuğun terör örgütü YPG/PKK ve diğer silahlı gruplar tarafından asker olarak ya da farklı amaçlar için kullanıldığı ifade edildi.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, YPG/PKK ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna aldığı kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.