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Dünya
AA 23.06.2023 00:00

Almanya'da dolu yağışı ve fırtına etkili oldu

Almanya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olmasına rağmen bugün bazı eyaletlerde başlayan dolu yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Almanya'da dolu yağışı ve fırtına etkili oldu

Almanya'da özellikle Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Hessen eyaletlerinde aşırı yağış nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, yollar göle döndü. Ayrıca araçların üzerine ağaçlar devrildi, çatılar uçtu ve bazı yerlerde tenis topu büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara neden oldu.

Özellikle büyük şehirlerde itfaiye ve polis merkezlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda ihbar telefonu geldiği belirtildi.

Alman Meteoroloji Servisince, Lambert ismi verilen fırtınanın kuzeye doğru devam ettiği ve gece boyunca süreceği belirtildi.

Özellikle bazı bölgelerde gece boyunca su baskınlarına karşı hazırlıklı olunması uyarısı yapıldı.

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