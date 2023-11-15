Az Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Bloomberg 15.11.2023 07:03

Bloomberg: ABD İsrail'e silah transferini 'sessizce' artırıyor

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, savunma bakanlığının dahili listesine atıfta bulunarak, Pentagon'un İsrail'in "Apaçi savaş gemisi filosu için daha fazla lazer güdümlü füzenin yanı sıra 155 mm'lik mermiler, gece görüş cihazları, sığınak avcısı mühimmatları ve yeni silahları içeren ordu araçları taleplerini yerine getirdiğini" yazdı.

Bloomberg: ABD İsrail'e silah transferini 'sessizce' artırıyor

Silahlar, Bloomberg'in ekim sonu tarihli olduğunu söylediği bir belgede listeleniyor.

Açıklamada, "Silahlar halihazırda sevk ediliyor veya Savunma Bakanlığı bunları ABD ve Avrupa'daki stoklardan temin etmeye çalışıyor.

Örneğin Ekim sonu itibarıyla 36 bin mermilik 30 mm top mühimmatının tamamı, talep edilen M141 sığınak avcısı mühimmatından bin 800 adet ve en az 3 bin 500 gece görüş cihazı teslim edildi." denildi.

Bloomberg, Pentagon sözcüsünün ayrıntıları tartışmayı reddettiğini ancak bakanlığın yaptığı açıklamada "İsrail'in kendisini savunacak araçlara sahip olmasını sağlamak için iç stoklardan ABD sanayi kanallarına kadar çeşitli yollardan yararlandığını" söyledi.

İsrail Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken insan hakları savunucuları Washington'a İsrail hükümetine net destek sağlamayı bırakması ve silah transferlerine son vermesi çağrısında bulundu.

ABD , İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor.

ETİKETLER
ABD Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:58
Çin, Gazze'de BM konukevine yapılan saldırıyı kınadı
07:53
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor
07:36
Şifa Hastanesi Müdürü Munir el-Berş: Beni öldürmek istiyorsanız hazırım ama iş birliği yapmam
07:32
Gazze hükümeti: Şifa Hastanesi'nin basılması savaş suçudur
07:07
Aydın'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
07:01
Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
İsrail 40 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor
İsrail 40 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor
FOTO FOKUS
Şifa Hastanesi'ndeki prematüre bebekler kuvözden çıkarıldı
Şifa Hastanesi'ndeki prematüre bebekler kuvözden çıkarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ