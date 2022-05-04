Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Blinken'ın koronavirüs testi pozitif
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın COVID-19 testin pozitif çıktı. Blinken'ın hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği duyuruldu.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün yapılan son COVID-19 testinin sonucunun pozitif geldiği duyuruldu.
Blinken'ın tam aşılı olduğu ve hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği belirtilen açıklamada, bakanın ABD Başkanı Joe Biden'la günlerdir baş başa görüşmediği, dolayısıyla Biden'ın yakın temaslı olmadığı ifade edildi.
Blinken'ın testlerinin negatife dönene kadar evinde karantinada olacağı ve çalışmalarını buradan sürdüreceği açıklandı.
Etiketler: ABD Antony Blinken Koronavirüs
Sıradaki Haber
Maradona'nın formasına rekor fiyat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz