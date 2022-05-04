ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün yapılan son COVID-19 testinin sonucunun pozitif geldiği duyuruldu.

Blinken'ın tam aşılı olduğu ve hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği belirtilen açıklamada, bakanın ABD Başkanı Joe Biden'la günlerdir baş başa görüşmediği, dolayısıyla Biden'ın yakın temaslı olmadığı ifade edildi.

Blinken'ın testlerinin negatife dönene kadar evinde karantinada olacağı ve çalışmalarını buradan sürdüreceği açıklandı.