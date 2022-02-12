ABD'li yetkililer, ABD Kiev büyükelçiliğinin bugün tamemen boşaltılma emri verilmesinin beklendiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Putin'in işgal konusunda karar verip vermediği bilinmiyor" dedi. Blinken bugün Rusya ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla görüşeceğini duyurdu.

Putin ile Biden bu akşam telefonda görüşecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasında 12 Şubat akşamı için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu.

Kremlin sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Biden görüşmesini ABD tarafının istediğini belirterek, Moskova zamanı ile 12 Şubat'ta akşam saatlerinde görüşmenin planlandığını ifade etti.