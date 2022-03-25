Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 07:56Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Bisikletin kontrolünü kaybeden çocuk mucize eseri kurtuldu
Hindistan'ın güneyindeki Kerala'da 9 yaşındaki bir çocuk yaklaşan bir otobüsün tekerleklerinin altına girmekten mucizevi bir şekilde kurtuldu.
Olay, Kannur'daki Taliparamba yakınlarındaki Chorukkala'da meydana geldi.
Bisikletinin kontrolünü kaybeden 9 yaşındaki çocuk ana yola doğru hızla ilerledi.
Hemen yanından geçen bir otobüs bisiklete çarparak yüksek bir hızla geçerken, çocuk şans eseri yolun karşı tarafına ulaştı.
Etiketler: Hindistan
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