Birleşmiş Milletler (BM) Müfettişi Tomas Ojea Quintana, BM Genel Kuruluna sunduğu raporda, tarım sektörünün Çin'den gelen gübre ve diğer tarımsal ürün ithalatındaki düşüşten etkilenmesi, nükleer silahlardan kaynaklanan uluslararası yaptırımlar ve Afrika menşeli domuz vebası salgını nedeniyle ülkenin pek çok zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ocak 2020'den bu yana katı COVID-19 salgını kısıtlamalarının "ciddi ekonomik zorluklar ve genel nüfus arasında insan hakları ihlallerine karşı artan savunmasızlık" ile sonuçlandığını vurgulayan Quintana, sınırların kapatılması, şehirler ve bölgeler arasında seyahat kısıtlamaları ve insani yardım malzemeleri de dahil olmak üzere temel olmayan malzemelerin ithalatının kısıtlandığını ifade etti.

"Yetersiz beslenme" vurgusu

Quintana, salgından önce Kuzey Korelilerin yüzde 40'ından fazlasının gıdaya erişimde sorun yaşadığını ve birçoğunun yetersiz beslendiğini vurgulayarak ülkede özellikle yaşlılar ve çocukların açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

BM Gıda ve Tarım Örgütüne göre, bu oranın arttığına işaret edilirken, Quintana, pirinç ve mısır fiyatlarındaki artışa yönelik acil önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Raporda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, yetkilileri ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmeye ve halkının gıda ve yaşam koşullarını iyileştirmek için daha güçlü çaba göstermeye çağırdığı aktarıldı.

Ailelerin kendi geçimlerini sağlayamadığını ve hayatta kalmak için giderek daha fazla kredi alıp ev eşyalarını sattıklarını belirten Quintana, birçok fabrika ve madenin enerji, makine parçaları ve ham madde eksikliği nedeniyle kapandığını söyledi.

Quintana, BM Güvenlik Konseyini insani yardım ve insan haklarını olumsuz yönde etkileyen yaptırımların kaldırılmasını düşünmeye çağırdı.