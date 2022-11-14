Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler'den İstanbul'daki saldırıya kınama
[Fotograf: AA]
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını kınadı.
BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Guterres, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini iletti.
Saldırıyı güçlü bir şekilde kınayan Guterres, yaralılara ise acil şifalar diledi.
Dün, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Antonio Guterres Birleşmiş Milletler
Son Haberler
- 16:43
- 16:24
- 16:23
- 16:08
- 16:32
Sıradaki Haber
İsveç: Üçlü Muhtıra'nın şartları yerine getirilecektir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz