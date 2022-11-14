Akufo-Addo, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter'ın Gana'daki ofisini kapatmasının ardından açıklama yaptı.

Twitter'ın Gana'daki varlığını dört gözle beklediklerini belirten Akufo-Addo, "Twitter'ın Gana'daki Afrika ofisini kapatması talihsizlik. Ofisin açılması çok uzun zaman önce değildi ama bunun (kapatma kararı), yeni sahibi tarafından şirketin küresel yeniden yapılanmasının bir parçası olduğunu anlıyorum." dedi.

Akufo-Addo, Twitter gibi bir kuruluş için yerel temsilciliklerinin olmasının daha iyi olacağını ifade etti.

Nisan 2021'de Afrika kıtası ofisini Gana'da açan Twitter, geçen hafta aynı ofisteki 21 kişinin 20'sinin işine son vermişti.