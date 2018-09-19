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Birleşmiş Milletler'den çarpıcı rapor

Birleşmiş Milletler, geçen yıl 15 yaş altı yaklaşık 6,3 milyon çocuğun birçoğunun önlenebilir nedenler ya da hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Birleşmiş Milletlerden çarpıcı rapor

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü, BM Nüfus Birimi ve Dünya Bankası'nın ortak raporunda, 2017 yılında her beş saniyede 15 yaş altı bir çocuğun önlenebilir hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Raporda, yaklaşık 5,4 milyon çocuk ölümünün hayatlarının ilk beş yılında meydana geldiği aktarıldı.

Yeni doğan çocuk ölümlerinin, tüm ölümlerin neredeyse yarısını oluşturduğu vurgulanan raporda, acil önlem alınmazsa beş yaş altı 56 milyon çocuğun 2030'a kadar ilaç, temiz içme suyu, elektrik ve aşıya erişim sıkıntısı nedeniyle ölüm riski olduğu ifade edildi.

Geçen yıl beş yaş altı çocuk ölümlerinin yarısının sahra altı Afrika ve yüzde 30'unun Güney Asya'da meydana geldiğine dikkat çekilen raporda, sahra altı Afrika'da her 13 çocuktan birinin 15 yaşından önce öldüğü bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA

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