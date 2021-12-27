Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu (UNSOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nın yolcu operasyonları tesisinin kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Somali yasalarına saygı çerçevesinde BM operasyonlarının yapıldığı belirtilerek, Somali hükümeti tarafından birçok kez göçmenlik protokollerinin aksine hareket edildiği suçlaması nedeniyle faaliyetlerin askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Konunun Somalili yetkililerle görüşüleceğinin altı çizilen açıklamada, Somali hükümeti tarafından iddialara dair henüz bir delil sunulmadığına işaret edildi.

Somali hükümeti, UNSOM tarafından idare edilen terminalde yasa dışı ya da eksik seyahat belgeleriyle birçok göçmenlik faaliyeti yapıldığını açıklamıştı.