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Birleşmiş Milletler İdlib'deki siviller için harekete geçti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, İdlib'den kaçması muhtemel 900 bin kişi için insani yardımların depolandığını duyurdu.

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Birleşmiş Milletler İdlibdeki siviller için harekete geçti

BM İnsani Yardım Bölge Koordinatörü Panos Moumtzis, muhtemel bir bombardımanda İdlib'deki sivil tesislerin korunması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri herhangi bir bombardımanda hedef olmamaları için İdlib'de aralarında sağlık kuruluşları ve okulların da bulunduğu 235 tesisin koordinatlarını Rus ve Amerikan yetkililerle paylaştı.

İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ayrıca, 900 bin kişi için insani yardım depolandığını belirterek, Rus yetkililerin barışçıl çözüm için her türlü çabanın gösterildiği yolundaki sözlerini de aktardı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: savaş, insani yardım, idlib, Esed Rejimi, BM
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