Almanya'da ikinci Mesut Özil vakası

Profesyonel maçlarının tamamını nakavtla kazanan 34 yaşındaki Türk kökenli boksör Şükrü Altay, bu yıl Almanya hafif ağır sıklet altın kemerini de kazanarak ringlerin yükselen yıldızı oldu.

Almanya Boks Federasyonu, “demir yumruk” lakaplı boksör için Avrupa Altın Kemer maçı organize etti.

Ancak Altay bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşünce hedef haline geldi.

3 ay önce açıklanan rakibi değiştirildi

15 Eylül'de hafif ağır sıklet Avrupa altın kemeri için ringe çıkacak olan Altay’ın 3 ay önce açıklanan rakibi, teamüllere aykırı olarak maç gününe 2 hafta kala değiştirildi.

Türkiye sevdalısı boksöre uygulanan yıldırma girişimi bununla da sınırlı kalmadı.

Alman Boks Federasyonu bu hamlesi ile Altay’ın maçının yayınlanmasının da önüne geçti.

Demir Yumruk Şükrü Altay ise hiçbir engelin kazanmasının önüne geçemeyeceğini söyledi.

Altay, Almanyalı Türklerden 15 eylül Cumartesi günü Ludwigshafen’deki Ebert Hall arenaya gelmelerini istiyor.

Altay, Avrupa altın kemerinden sonraki hedefi Dünya altın kemerini alınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ankara’da ziyaret etmek istiyor.

Kaynak: TRT Haber