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Dünya
AA 06.03.2024 06:32

Birleşmiş Milletler: Haiti'deki güvenlik durumundan endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti'de hızla kötüleşen güvenlik durumdan derin endişe duyduğunu belirterek acil adım atılması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler: Haiti'deki güvenlik durumundan endişe duyuyoruz

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Dujarric, Guterres'in Haiti hükümeti ve diğer siyasi aktörlere hızlı bir anlaşma sağlamaları ve demokratik kurumların yeniden inşası için siyasi süreci ilerletme çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Gutteres'in Haiti'de hızla kötüleşen güvenlik durumundan derin endişe duyduğunu aktaran Dujarric, bunun Haitili siviller üzerindeki etkisine dikkati çekti.

Dujarric, Guterres'in acilen adım atılması çağrısında bulunduğunu belirterek, özellikle Haiti'deki çok uluslu güvenlik misyonunun finansal olarak desteklenmesi gerektiğini vurguladığını aktardı.

Ne olmuştu?

Silahlı çeteler, Haiti'nin başkenti Port-au Prince ve Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenlemiş ve güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar ederken, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini ve çarşamba gününe kadar belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

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Birleşmiş Milletler Antonio Guterres
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