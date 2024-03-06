Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 423'e yükseldi

Cenin'deki İbn-i Sina Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, 29 Şubat'ta düzenlediği baskında yaralanan Nureddin İbrahim Yasin'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, Yasin'in 18 yaşında olduğu ve İsrail güçlerinin geçen hafta düzenlediği baskında Cenin kentinin Cabiriyyat Mahallesi'nde yaralandığı aktarıldı.

Haberde, durumu kritik şekilde Cenin Devlet Hastanesine götürülen Yasin'in buradan İbn-i Sina Hastanesine nakledildiği, müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 423'e yükseldi.