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Dünya
AA 06.03.2024 00:33

Lübnan Başbakanı Mikati: Ramazan ayından önce Gazze'de ateşkes olabilir

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ramazan ayından önce Gazze Şeridi'nde ateşkes için mutabakat sağlanması ihtimalinin olduğunu aktardı.

Lübnan Başbakanı Mikati: Ramazan ayından önce Gazze'de ateşkes olabilir

Beyrut merkezli yayın yapan Al Jadeed News TV'nin düzenlediği programa katılan Mikati, Lübnan ile İsrail arasında arabuluculuk yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in dün Beyrut'ta gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Yaklaşık 5 aydır İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi'nde ateşkes için ramazan ayı öncesi bir mutabakata varılmasının söz konusu olduğunu belirten Mikati, "Eldeki bilgiler Ramazan'dan önce Gazze'de ateşkesin sağlanacağını söylüyor. Lübnan cephesiyle ilgili görüşmeler de Ramazan ayında yapılacak" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlallerinin de durması gerekiyor"

Hochstein'in Beyrut'a İsrail ile müzakere için yazılı bir anlaşma önerisi veya belge sunmadığını, önerilerini sözlü olarak aktardığını söyleyen Mikati, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin Hochstein'in önerilerini incelediğini, kendilerinin de sordukları sorulara ilişkin yanıtları beklediklerini kaydetti.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasının yeterli olmadığını dile getiren Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlallerini de durması gerektiğini, saldırıların devam etmesi halinde güney cephesinin açık kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Beyrut'taki temasları kapsamında dün Mikati ve Berri ile görüşen Hochstein, bugün de Tel Aviv’de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant bir araya gelmişti.

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