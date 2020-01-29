Birleşik Arap Emirlikleri açıklarındaki petrol tankerinde yangın
Haber Giriş:
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yaklaşık 21 mil açıklarında Panama bandıralı petrol tankerinde yangın çıktı.
[Grafik: TRT Haber]
Kara ve Deniz Taşımacılığı Kurumu, ülkenin 21 mil açıklarında bir petrol tankerinde çıkan yangına, gelen imdat çağrısı üzerine müdahale edildiğini bildirdi.
İlgili ekipler, çalışmalar neticesinde Panama bandıralı tankerdeki mürettebatı kurtardı.
Açıklamada, tankerin petrol taşımadığı, ilk belirlemelere göre, yangının bakım işlemleri sırasında meydana gelen bir kaza sonucu çıktığı kaydedildi.
Etiketler: tanker yangını petrol tankeri Birleşik arap emirlikleri BAESon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 00:16