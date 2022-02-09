Haziran 2021’de tokat yedi, Şubat 2022’de basın toplantısında terk edildi…

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke içindeki ziyaretlerinde başına gelenlerle, diğer ülke liderleriyle görüşmelerinde yaşadığı sorunlarla sosyal medyanın dilinden kurtulamadı.

Peki Macron’un yaklaşık 1 yıl içinde gündeme gelen olayları neler? Gelin beraber bakalım.

Haziran 2021: Tokat yedi

Ülke turu yapan Cumhurbaşkanı Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştı.

Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat attı.

Korumalar, olaya anında müdahale ederken, Elysee Sarayı, olayı "tokatlama girişimi" olarak doğruladı.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Tain-l'Hermitage kentine ziyareti sırasında tokat atan saldırgana 18 ay hapis cezası verildi, cezanın 14 ayı tecil edilmişti.

Eylül 2021: Yumurtalı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lyon kenti ziyareti sırasında yumurtalı saldırıya uğradı.

Yumurtayı fırlatan kişi eylem sırasında "Yaşasın devrim" ifadesini kullandı. Şüpheli hızlıca güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırı sonrası açıklama yapan Macron, "Bana söyleyeceği bir şey varsa gelsin. Onu daha sonra görmeye gideceğim" dedi.

Emmanuel Macron'un 1 Mart 2017'de cumhurbaşkanı adaylığı döneminde de Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nda başına bir yumurta fırlatılmıştı.

Ekim 2021: Tokalaşma başarısızlığı

ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron denizaltı anlaşması krizi sonrası ilk kez Ekim ayının sonunda yüz yüze görüştü.

Biden ile Emmanuel Macron'un, Fransa'nın Vatikan Büyükelçiliği'ndeki görüşmesi arkasında dikkat çekici kareler bıraktı.

İki ismin görüşmesi öncesinde, Vatikan Büyükelçiliği merdivenlerinde Macron'un Biden'i bileğinden kavrarcasına tuttuğu görüntü dikkati çekti.

[Fotoğraf: AP]

Macron'un Biden'in elini sıkarak canını yakıyormuş gibi yansıyan görüntünün yanı sıra ABD Başkanı'nın Macron'a bir kaç kez dokunması da akıllarda kaldı.

Haberlerde iki liderin ele aldığı konuların oldukça ciddi ancak yansıyan görüntülerin komik olduğu belirtildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Şubat 2022: Önce araya masa girdi, sonra da toplantıda terk edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna krizini görüşmek için gittiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından uzunca bir masanın öteki ucunda karşılanması hem basında hem se sosyal medyada gündem oldu.

İki liderin sosyal mesafesi "COVID-19 protokolünden mi, yoksa Fransa-Rusya ilişkilerinin yansıması mı?" şeklinde ele alındı.

[Fotoğraf: AP]

İki liderin arasındaki mesafeye ilişkin basına yansıyan görüntüler, Fransız Twitter kullanıcıları tarafından "Putin'den Macron'a sıcak karşılama", "Sosyal mesafe", "Akşam yemeği başlayabilir", "Saat farkı" şeklinde başlıklarla değerlendirildi.

Manşetlere de yansıyan olaya ilişkin Fransız Cnews kanalı "Emmanuel Macron-Vladimir Putin görüşmesi: Yakınlaşmanın devasa masası" başlığını atarken Huffpost "Macron ile Putin'in görüşmesindeki masa dolanmaya değer" ifadesini kullandı.

Toplantıda terk edildi

Liberation gazetesi de manşetinde, iki mevkidaşın görüştüğü masaya labirent ekleyerek "Macron-Putin Rus usulü diyalog" başlığını tercih etti.

İki liderin basın açıklamasından sonra Putin, Macron'u arkada bırakıp önden salonu terk etti.

[Fotoğraf: AP]