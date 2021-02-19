Sibirya kaplanı Şerhan, Rusya'nın güneydoğusundaki Altay Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Barnaul'daki hayvanat bahçesinde yaşıyor.

Şerhan'ın ünü, çıkardığı sesten geliyor. Bir kaplandan beklenmeyen ses tonu daha çok bir kedi yavrusunu andırıyor.

İlgi çekmek için yapıyor

Hayvanat bahçesi yetkilileri Şerhan'ın ilgi çekmek için bu sesi çıkardığı görüşünde.

Yavruyken annesinin diğer kardeşlerine odaklandığında Şerhan'ın bu sesi çıkararak dikkati kendisine çektiği biliniyor.

2016'da Primorye Safari Parkı'nda dünyaya gelen Şerhan'ın babası Amur da bir keçi ile dostluğu sayesinde gündeme gelmişti.