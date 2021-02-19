Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 18:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir kaplan "miyav" dedi
Rusya'nın doğusundaki Altay Cumhuriyeti'ndeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan kaplanın çıkardığı ses ilgi çekiyor. Kedi gibi miyavlayan kaplanın videosu viral oldu.
Sibirya kaplanı Şerhan, Rusya'nın güneydoğusundaki Altay Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Barnaul'daki hayvanat bahçesinde yaşıyor.
Şerhan'ın ünü, çıkardığı sesten geliyor. Bir kaplandan beklenmeyen ses tonu daha çok bir kedi yavrusunu andırıyor.
İlgi çekmek için yapıyor
Hayvanat bahçesi yetkilileri Şerhan'ın ilgi çekmek için bu sesi çıkardığı görüşünde.
Yavruyken annesinin diğer kardeşlerine odaklandığında Şerhan'ın bu sesi çıkararak dikkati kendisine çektiği biliniyor.
2016'da Primorye Safari Parkı'nda dünyaya gelen Şerhan'ın babası Amur da bir keçi ile dostluğu sayesinde gündeme gelmişti.
Etiketler: Rusya
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