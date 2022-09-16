Leonard Kuyruklu Yıldızı 2021 yılında tespit edildikten sonra kısa süre sonra Dünya yakınından geçiş yaptı.

Şu anda ise Güneş Sistemi dışına çıkmış durumda.

Birinci olan fotoğrafı çeken Avusturyalı Gerald Rhemann, kuyruklu yıldızın kuyruğunun ayrıldığı ana şahit olmayı beklemediğini söyledi.

BBC’ye konuşan Rhemann, “Bu fotoğrafçılık kariyerimin zirvesi, bunu çektiğim çok mutluyum” dedi.

[Fotoğraf: Gerald Rhemann]

Birinci olan kare, Namibya’daki bir gözlemevinde 2021 Noel günü çekildi.

Gökbilimci Ed Bloomer, fotoğrafı “bugüne dek çekilmiş en en iyi kuyruklu yıldız fotoğraflarından biri” olarak tanımladı.

Londra Greenwich’teki Kraliyet Gözlemevi birinci olan fotoğrafı ‘göz alıcı’ olarak tanımladı.

Jürinin bu yıl dünya genelinden 3 binden fazla fotoğrafı incelediği kaydedildi.